«Самопоміч» залишила сесійну залу ЛМР, вимагаючи покарати «свободівця» Карбовника за «образу фракції»

Керівники інших фракцій назвали це шантажем, цирком і «політичним он...мом» і продовжили роботу сесії

Сьогодні, 21 травня, під час засідання сесії Львівської міської ради фракція «Самопоміч» озвучила заяву, в якій звинуватили депутата від «Свободи» Андрія Карбовника у «сексизмі, образах на адресу жінок і фракції «Самопоміч»».

«Ми обурені неетичною поведінкою Андрія Карбовника на засіданні сесії 7. 06.2018 року, який дозволяє собі сексизми, образи на адресу жінок та нашої фракції, що немає нічого спільного з цивілізованими методами політичної боротьби.

На минулій сесії прозвучала назва об’єднання «Самопоміч», яка на його думку співзвучна з одним із сексуальних відхилень. Залишається лише здогадуватися, звідки в пана Карбовника такі глибокі пізнання у сфері сексуальних відхилень. Вважаємо, що він це зробив зумисне з метою образи», – зачитав заяву фракції депутат Тарас Кльофа.

Відтак фракція звернулася з вимогою, аби депутатська комісія законності, депутатської діяльності та свободи слова розглянула інцидент і «публічно засудила таку поведінку пана Карбовника та вжила заходів для попередження подібних випадків».

«Вимагаємо комісію, колег депутатів включити в нинішній порядок денний питання щодо обмеження пана Карбовника права виступати на засіданнях ради від 1 до 5 засідань. До оголошення рішення фракція «Самопоміч» залишає сесійну залу», – додав Кльофа.

Після цього фракція «Самопоміч» у повному складі залишила засідання сесії. А керівники фракцій провели нараду, за результатами якої відмовилися включати питання стосовно Карбовника в порядок денний. У своїх виступах бойкот «Самопомочі» назвали дешевим шантажем, цирком та «політичним он…мом». До речі, саме це слово з уст «свободівця» на попередній сесії й обурило представників «Самопомочі». Тоді Андрій Карбовник вкотре обурився відсутню міського голови під час озвучення депутатських запитів.

Сесія триває. А поведінку Андрія Карбовника вивчатиме комісія законності в понеділок.