Працівниця Львівської митниці записала Rolls-Royce на 74-річну бабцю

Начальниця відділу митного оформлення пункту «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС Олеся Заброварна після відкриття проти неї кримінального провадження дозгадала в декларації про мамину машину і 9 об’єктів нерухомості

Окрім цього, на її свекруху оформлено автомобіль преміум-класу Rolls-Royce Wraith, а на доньку – Porsche Cayenne та квартира в київському бізнес-класі – повідомляє проект Bihus.Info.

4 січня прокуратура Львівської області порушила проти Олесі Заброварної кримінальне провадження за фактом декларування недостовірних відомостей. Згідно з матеріалами справи, у своїх деклараціях за 2015-2016 роки працівниця митниці не вказала, що володіє ⅓ будинку площею 386 кв. м і 515-метровим нежитловим приміщенням у Львові. Про це пише сайт «Наші гроші. Львів».

У декларації за 2017 рік, поданій через два місяці після публікації, Заброварна вже вказала обидва об’єкти. Також вона довнесла ⅓ гаража площею 34 кв. м і згадала, що її чоловік володіє 303-метровим нежитловим приміщенням і 5 коморами загальною площею 91 кв. м. Окрім цього, митниця опам’яталася, що вже п’ятий рік користується автомобілем Audi Q5 2012 р. в., записаним на її 67-річну матір Лідію Дорош.

Чоловік Олесі Заброварної Олег 2014 року також став власником нового Mercedes-Benz ML 250 CDI. За тодішнім курсом долара покупка обійшлася йому у понад 75 тисяч.

Проте справжня окраса автопарку родини записана на 74-річну свекруху Марію Заброварну. Це – представницький Rolls-Royce Wraith 2014 р. в. Його власницею пенсіонерка стала 20 березня цього року. Нині за такі автівки на вторинному ринку просять 350 тисяч доларів.

У травні 2018-го в доньки митниці Богдани Заброварної з’явився новенький Porsche Cayenne вартістю близько 5 млн гривень. Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 кв. м у елітному житловому комплексі «Бульвар Фонтанів». Ціни на такі помешкання від забудовника стартують від 11 млн гривень.

Сама Олеся Заброварна володіє 450-метровим будинком у Львові, а її чоловік – трьома квартирами площею 198, 183 і 104 кв. м. Окрім цього, у 2017 році митниця задекларувала майже 1,5 млн гривень готівки. Згідно з деклараціями, офіційний дохід родини у 2015-2017 роках становила тільки її зарплатня.