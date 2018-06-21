Парламент ухвалив Закон «Про утворення Вищого антикорупційного суду»

За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів. Проект Закону зареєстровано за №8497. У ньому запропоновано «утворити Вищий антикорупційний суд із місцезнаходженням у місті Києві та доручити Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з його утворенням та діяльністю». Ухвалений закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Відповідно до ухваленого документа, місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються Законом України «Про Вищий антикорупційний суд».

Народні депутати розглядають доопрацьований проект Закону про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів у зв’язку з ухваленням закону про Антикорупційний суд №7441.

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