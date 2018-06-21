Новітні технології та безпеку транспорту обговорили на міжнародній конференції

18-19 червня 2018 року у Львові відбулась міжнародна науково-практична конференція «Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті». Її організаторами були Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Львів), Інститут залізничного транспорту (м. Варшава) та факультет транспорту Варшавської політехніки (м. Варшава).

У ході конференції виконавчий директор регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Володимир Крот зазначив, що залізнична галузь нині переживає скрутні часи, однак незважаючи на це, для України важливим питанням є підвищення якості перевезень та часу доставки вантажів, що частково вирішується відкриттям для руху нового Бескидського тунелю. Існує потреба у підвищенні рівня безпеки за рахунок запровадження нових, перспективних систем та підходів як в управлінні, так і в експлуатації транспорту, оновленні рухомого складу та технічних засобів транспортної інфраструктури, підвищенні пропускної спроможності транспортних коридорів та міжнародних пунктів пропуску.

Колеги з країн ЄС, зокрема директор інституту колійництва (Польща), заступник декана факультету транспорту Варшавської політехніки (Польща), представники Познанської політехніки (Польща), представники компаній «TÜV Rheinland» (Німеччина), Дембіца Табор (Польща) поділилися досвідом запровадження новітніх та енергооптимальних технологій на транспорті, а також сертифікації продукції. Ними висловлене бажання співпрацювати з Українськими науковцями та виробниками, що сприятиме розвитку залізничної транспортної галузі України.

Науковцями України, а саме Дніпропетровського національного університету імені академіка В. Лазаряна, його Львівської філії, науково-дослідного інституту ризиків та безпеки на транспорті, державного університету інфраструктури і технологій, львівського коледжу транспортної інфраструктури ДНУЗТ, науково-виробничого об’єднання “Дніпротехтранс” надані рекомендації із підвищення рівня безпеки на транспорті за рахунок застосування інтелектуальних систем діагностики технічного стану транспортної інфраструктури та інформаційно-вимірювальних і діагностичних систем, підняті гострі питання екологічної безпеки на транспорті, запропоновані нові ресурсозберігаючі технології для запровадження на електрорухомому складі.

«Такі конференції є вкрай необхідні для вдосконалення і розвитку української залізниці. На цьому заході ми мали можливість поспілкуватись з іноземними колегами, обмінятись досвідом, провести перемовини щодо співпраці. Звісно, технологія виробництва комплектуючих і обслуговування залізниці в Україні поступається європейським стандартам, проте наше підприємство на правильному шляху», – переконаний директор одного з найбільших в Україні підприємства з виготовлення залізничних кріплень ТОВ НВП «Корпорація КРТ» Вадим Сахаров

Співпраця з колегами з країн ЄС дозволить Українську транспортну галузь зробити інтероперабельною та пришвидшити процес інтеграції України у Європейську спільноту.

Конференція відбулася завдяки підтримці партнерських організацій – виробників пружних рейкових скріплень ТОВ НВП «Корпорація КРТ», ТзОВ «Табор-Дембіца» (м. Дембіца), регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», Львівського локомотиворемонтного заводу та за участі громадської організації «Лінія 102.Юа».