Невідомі розмалювали пам’ятник на Пагорбі Слави у Львові

Сьогодні, 21 червня, до поліції надійшла інформація про те, що впродовж ночі невідомі особи проникли на територію Пагорба Слави у Львові та розмалювали пам’ятник.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, на місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події та осіб, причетних до правопорушення. Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України.

За інформацією видання Zaxid.net, невідомі розмалювали могилу героя СРСР Миколи Кузнєцова.

На могилі Кузнєцова жовтою фарбою намалювали тризуб та написали слова «ворог УПА» та «кат». Цю ж могилу вже розмальовували в серпні 2017 року.

Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині після того, як його групу захопила чота «Гуцулка» сотні «Чорногори» з куреня «Шугая». За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув у бою. Свого часу на теперішній вулиці Свєнціцького йому був встановлений пам’ятник. Однак на початку 1990-х років його перенесли у містечко Талиця (Свердловська область, Росія), звідки він родом.