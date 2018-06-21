На передовій операції Об’єднаних сил лунав львівський джаз (фото)

Спеціально для українських захисників, а також для місцевих поціновувачів музичного мистецтва в Авдіївці відбувся джазовий концерт

Запальні ритми прозвучали у виконанні біг-бенду Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка. А пісенна частина концерту – у виконанні соліста Львівської опери заслуженого артиста України Романа Ковальчука та лауреатки всеукраїнських конкурсів виконавиці Віри Терентьєвої.

– Коли ми планували і готували цю культурно-мистецьку акцію, то основним меседжем, який ми хотіли передати через музику і пісні нашим співвітчизникам на Сході України є твердження, що ми – єдина нація, єдиний народ із спільними поглядами, здатністю чути, розуміти і спілкуватися один з одним – розповідає співорганізатор концертного туру начальник 58 Будинку офіцерів ЗС України полковник Віталій Провозін. – Відтак декілька місяців підготовки, великої роботи львівських митців, керівництва області, а особливо ректора музичної академії Народного артиста України Ігоря Пилатюка, втілились у концертний тур під назвою «Україна – ми єдині!»

Зі слів офіцера, в рамках цього туру артисти подолають майже чотири тисячі кілометрів дорогами України. Розпочали виступи із міста Маріуполя. І у планах, проїхати із концертами з півдня на північ всю територію проведення операції Об’єднаних сил. А згодом, дати концерти для мешканців Дніпра, Нікополя та Житомира.

Слід зазначити, що охочих поїхати із концертним туром на передову серед студентів Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка було дуже багато. Відтак, керівництво навчального закладу було змушене проводити спеціальний кастинг, формуючи команду із восьми виконавців. Очолив колектив молодий диригент Богдан Дашак, а увійшли до нього студенти-музиканти з різних регіонів України.

Для співаків та музикантів було легко встановити контакт із глядацькою аудиторією. Цьому сприяла хороша музика, популярні шлягери української та іноземної естради, дотепні життєві історії, що їх розповідали артисти. Було сказано багато теплих слів співчуття і підтримки жителям і захисникам прифронтового міста. В один з таких моментів лауреат всеукраїнських конкурсів виконавець Віра Терентьєва не стримувала емоцій і буквально впустила сльозу. Зібравшись з духом, артистка продовжила виступ.

Заслужений артист України Роман Ковальчук багато жартував і розповідав анекдоти, чим відразу причарував жіночу частину аудиторії. Гучні оплески і сміх тому підтвердження.

На завершення музичного дійства, військовослужбовці ЗС України та заступник ВЦА Авдіївки Володимир Рекшинський вручили львівським артистам квіти і подяку від військового командування за організацію такої цікавої і необхідної для воїнів і місцевих мешканців події.

Культурний захід завершилося спільним фото артистів з усіма бажаючими.

Текст і фото: Володимир Скоростецький, мобільна прес-група (м. Авдіївка)