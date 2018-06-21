На кінцевій «трійки» жінка потрапила під трамвай (фото)

Постраждалу вже доставили в лікарню

У Львові на кінцевій зупинці трамвая №3, що на вулиці Княгині Ольги біля “Аквапарку”, жінка потрапила ногою в передні колеса вагону та застрягла.

Як повідомив «Львівській газеті» речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар, медики і рятувальники оперативно прибули на місце інциденту. Рятувальна служба з допомогою спеціальної техніки змогла підняти вагон і витягти з-під нього жінку.

«Її госпіталізували в лікарню. Зараз на місце прибула поліція. Усі обставини події з’ясовуються», – додав Іван Бондар.