Місто фінансуватиме 40% вартості житла для атовців

Сьогодні під час сесії Львівської міської ради депутати внесли зміни до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 «Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, членів сімей Героїв Небесної Сотні — мешканців м. Львова».

Йдеться про надання адресної допомоги на придбання житла на умовах співфінансування учасникам антитерористичної операції та родинам Героїв Небесної Сотні – мешканцям Львова у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету.

Як пояснили в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, метою Програми у частині поліпшення фінансово-матеріального стану є підвищення рівня соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, членів сімей Героїв Небесної Сотні.

Для досягнення цього передбачено реалізацію таких заходів:

надання одноразової матеріальної допомоги особам, які потребують дороговартісного лікування;

надання грошової компенсації особам з інвалідністю внаслідок війни 1−3 групи на реабілітацію або санаторно-курортне лікування;

надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Матері та Дня Батька батькам загиблих осіб;

надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей;

надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення та їх ремонту.

Рішенням Львівської обласної ради від 05.12.2017 № 552 затверджено Комплексну програму соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018 — 2020 роки. Один з розділів Програми — Порядок придбання житла для учасників антитерористичної операції та родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування (надалі — Порядок Львівської обласної ради).

Порядок визначає умови та механізм виплати адресної допомоги на придбання житла для учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та членів сімей Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування. Дія Порядку Львівської обласної ради поширюється на осіб, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема:

Членів сімей Героїв Небесної Сотні (батьки, дружина). Учасників АТО:

на утриманні яких є діти-інваліди;

інвалідів війни ІІІ групи (на яких не поширюється дія Постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719);

матерів, батьків, опікунів, які мають на утриманні 4-ох і більше дітей;

осіб, які потрапили в складні життєві обставини (довготривала хвороба членів сім’ї, відсутність роботи з поважних причин тощо).

Згідно з Порядком Львівської обласної ради, обсяг обов’язкового співфінансування з міського бюджету м. Львова становить не менше 40 відсотків розрахункової вартості житла. Відтак, з метою надання адресної допомоги учасникам антитерористичної операції на придбання житла відповідно до Порядку Львівської обласної ради за рахунок коштів міського бюджету м. Львова (40 відсотків розрахункової вартості житла), доцільно внести зміни у додаток 1 до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700, передбачивши для досягнення мети Програми у частині поліпшення фінансово-матеріального стану реалізацію додаткових заходів, зокрема: Надання адресної допомоги на придбання житла на умовах співфінансування учасникам антитерористичної операції та родинам Героїв Небесної Сотні — мешканцям м. Львова, у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету.

Варто зауважити, що на сьогодні на обліку в органі соціального захисту Львівської міської ради перебуває 271 сім’я, яка належать до категорій осіб, визначених Програмою Львівської обласної ради. З них 96 сімей перебувають на обліку у Львівській міській раді як такі, що потребують поліпшення житлових умов.

Із заявою про надання допомоги на придбання житла відповідно до Програми Львівської обласної ради наразі звернувся один учасник антитерористичної операції (у сім’ї виховується дитина з інвалідністю). Потреба в коштах адресної допомоги для цієї сім’ї становить 382,5 тис. грн.