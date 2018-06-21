Львівським ОСББ пропонують долучитися до пілотного проекту для проведенння капремонтів коштом міста

Для цього ОСББ потрібно погодитися виступити замовником робіт, виготовити ПКД і взяти під свій контроль увесь процес. Місто ж обіцяє гроші на ремонти

Сьогодні, 21 червня, депутати Львівської міської ради затвердили пілотний проект впровадження Програми сприяння проведенню капітального ремонту окремих конструктивних елементів багатоквартирних будинків, які перебувають в управлінні ОСББ м. Львова на 2018 рік.

Програма пілотна і розрахована на поточний рік. Її суть полягає в тому, щоб ОСББ спробували себе у ролі замовника робіт і розпорядника коштів. Водночас із міського бюджету повністю або частково покриватимуть витрати на проведення капітального ремонту.

«Впровадження Програми надає можливість ОСББ, які самостійно управляють своїм багатоквартирним будинком, отримати з міського бюджету м. Львова фінансову допомогу на виконання робіт з капітального ремонту окремих конструктивних елементів свого будинку», – ідеться у пояснювальній записці проекту ухвали.

Втім під час обговорення в частини депутатів виникли запитання до окремих пунктів програми. Так, окрім ремонту конструктивних елементів додали можливість ремонтувати і внутрішньобудинкові мережі. Зокрема, для участі у пілотному проекті ОСББ мають надати гарантійний лист на виготовлення проектно-кошторисної документації і проведення експертизи ПКД коштом Об’єднання.

«Якщо для ОСББ з багатоквартирними будинками знайти 5-10 тисяч на ПКД не має бути проблемою, то як бути із невеличкими ОСББ, де у будинку лише 8-15 квартир? А таких дуже багато у старій частині міста. Окрема історія – будинки-пам’ятки архітектури, де взагалі потрібно ПКД на реконструкцію, а не капремонт. Як стверджують голови ОСББ, тут ПКД може вартувати 80-100 тисяч гривень. Тож програма наразі діятиме дуже вибірково, бо до неї зможуть долучитися лише великі ОСББ. У подальшому програма потребує доопрацювання», – наголосив депутат Валерій Веремчук.

Також у програмі мають внести посилання на постанову Кабміну (№572 від 08.10.1992), яка чітко регулює відсоткове співвідношення грошової допомоги з міського бюджету залежно від віку будинку.

Врешті депутати ухвалили програму та погодилися створити робочу групу, яка доопрацьовуватиме документ.