Львівським ОСББ пропонують долучитися до пілотного проекту для проведенння капремонтів коштом міста
Сьогодні, 21 червня, депутати Львівської міської ради затвердили пілотний проект впровадження Програми сприяння проведенню капітального ремонту окремих конструктивних елементів багатоквартирних будинків, які перебувають в управлінні ОСББ м. Львова на 2018 рік.
Програма пілотна і розрахована на поточний рік. Її суть полягає в тому, щоб ОСББ спробували себе у ролі замовника робіт і розпорядника коштів. Водночас із міського бюджету повністю або частково покриватимуть витрати на проведення капітального ремонту.
«Впровадження Програми надає можливість ОСББ, які самостійно управляють своїм багатоквартирним будинком, отримати з міського бюджету м. Львова фінансову допомогу на виконання робіт з капітального ремонту окремих конструктивних елементів свого будинку», – ідеться у пояснювальній записці проекту ухвали.
Втім під час обговорення в частини депутатів виникли запитання до окремих пунктів програми. Так, окрім ремонту конструктивних елементів додали можливість ремонтувати і внутрішньобудинкові мережі. Зокрема, для участі у пілотному проекті ОСББ мають надати гарантійний лист на виготовлення проектно-кошторисної документації і проведення експертизи ПКД коштом Об’єднання.
«Якщо для ОСББ з багатоквартирними будинками знайти 5-10 тисяч на ПКД не має бути проблемою, то як бути із невеличкими ОСББ, де у будинку лише 8-15 квартир? А таких дуже багато у старій частині міста. Окрема історія – будинки-пам’ятки архітектури, де взагалі потрібно ПКД на реконструкцію, а не капремонт. Як стверджують голови ОСББ, тут ПКД може вартувати 80-100 тисяч гривень. Тож програма наразі діятиме дуже вибірково, бо до неї зможуть долучитися лише великі ОСББ. У подальшому програма потребує доопрацювання», – наголосив депутат Валерій Веремчук.
Також у програмі мають внести посилання на постанову Кабміну (№572 від 08.10.1992), яка чітко регулює відсоткове співвідношення грошової допомоги з міського бюджету залежно від віку будинку.
Врешті депутати ухвалили програму та погодилися створити робочу групу, яка доопрацьовуватиме документ.