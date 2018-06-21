Львівщина отримала майже 2 млн грн на виплату допомоги дітям-сиротам

Загалом від початку року Львівщина отримала таку соціальну допомогу в сумі - 11 млн 276,6 тис грн

У червні Львівська область отримала черговий транш субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Кошти виплатили батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» у сумі 1 млн 878,1 тис грн.

Як повідомив начальник служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації Володимир Лис, отримані кошти скерували з обласного міським і районним бюджетам для використання за цільовим призначенням.

Загалом від початку року Львівщина отримала таку соціальну допомогу в сумі – 11 млн 276,6 тис грн.