Двоє випускників із Львівщини набрали 200 балів з двох предметів ЗНО

Цьогоріч відмінників, які б набрали рекордний результат − 200 балів з трьох предметів, немає. Однак є ті, кому вдалося отримати максимальний бал із двох дисциплін – їх 12. Двоє представляють Львівщину.

Про це розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, – передає ТСН.

“Тих, хто набрав 200 балів з усіх предметів, наразі немає. Але є 12 осіб, які набрали 200 балів з двох предметів. Волинь – 1, Львівська область – 2, Полтавська область – 1, Харківська область – 4, Київ – 4”, − зазначив Карандій.

«Якщо подивитися рейтинг регіонів за показниками зовнішнього незалежного оцінювання, Львівщина має чим похвалитися – ми продовжуємо тенденцію минулих років і сьогодні наші випускники знову серед лідерів в Україні. Пишаємось нашими абітурієнтами і продовжуємо інвестувати в освіту – майбутнє України», – коментує директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

За її словами, цьогоріч 26 випускників Львівщини здали ЗНО із результатом у 200 балів. Цікаво, що обидва випускники, які набрали максимум балів із географії в Україні – із Львівської області. Фізику на 200 балів здали троє абітурієнтів, хімію – дев’ятеро.