Депутати підтримали е-петицію проти довготривалих відімкнень гарячої води

Сьогодні, 21 травня, депутати Львівської міської ради підтримали е-петицію «Припинити довгострокове відключення гарячої води через гідравлічні випробування», яка зібрала понад 500 голосів містян.

«Щороку в квітні-травні у Львові проводяться гідравлічні випробування, і вони тривають майже місяць, а то й більше. При цьому тижнями нічого не робиться взагалі, а потім все випробовується за короткий час. Просимо припинити це знущання з громадян міста. Просимо проводити ці випробування не в гарячу пору, і скоротити терміни до тижня», – йшлося в е-петиції.

Петицію проголосували з урахуванням пропозицій профільної інженерної комісії ЛМР. Як наголосив її голова, депутат Остап Доскіч, поки у Львові переважає центральна система теплопостачання, відмовитися від послуг «Львівтеплоенерго» неможливо.

«Тож пропонуємо прописати терміни відімкнення гарячої води на час проведення гідравлічних випробувань – до 3-х тижнів. Більше часу можна виділяти лише на вирішення аварійних ситуацій», – озвучив правку Остап Доскіч.