Завтра у Львові очікують до 30° тепла: як пережити спеку
За прогнозом Львівського гідрометцентру, завтра 21 червня, у Львові очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Уночі та вранці – слабкий туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 13-15°, вдень 28-30° тепла.
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради нагадує правила, які допоможуть містянам значно легше пережити спеку. Також мешканцям нагадують, що недотримання правил пожежної безпеки та необережне поводження з вогнем призводить до загорання торфовищ або сухої рослинності.
Як поводитися під час спеки на вулиці?
Перш за все, тримайтеся подалі від сонця з 13.00 до 16.00 – у цей час промені падають під прямим кутом, що практично може спричинити сонячний удар, якщо перебувати на вулиці.
Також варто скоротити фізичну активність на вулиці. Якщо ж любите бігати, то краще перенести ці заняття з вулиці у фітнес-клуб, обладнаний кондиціонерами.
Як поводитися під час спеки вдома?
Якщо в квартирі немає кондиціонера, але є балкон, можна намочити простирадло холодною водою і повісити його перед балконними дверима. Повітря, що потрапляє в кімнату, стане охолодженим і вологим – дихати буде легше.
Старовинний спосіб, яким користувалися в Індії англійці: поставте шматок льоду перед вентилятором, що працює, і щонайменше зможете заснути в прохолодній кімнаті.
Перевірте, за якої температурі потрібно зберігати ліки. Багато з них псуються за високих температур, тож їх краще перенести з аптечки в дверцята холодильника.
Пам’ятайте, що ваші домашні тварини страждають не менше за вас: регулярно додавайте в їх миски з водою кубики льоду.
Їжа та напої під час спеки.
Не пийте алкогольних напоїв.
Не обмежуйте споживання води і соків.
Скоротіть споживання білкової їжі і цукру. Процес засвоєння такої їжі пов’язаний з виділенням тепла.
Одяг у спеку
Не носіть тісний одяг та одяг з ненатуральних тканин – не ускладнюйте роботу власного тіла.
Сонячні окуляри від спеки не врятують, зате захистять чутливі зіниці очей.
Тіло у спеку
Припиніть користуватися косметикою або, якщо не можете, хоча б скоротіть кількість. Не забивайте пори – вони покращують терморегуляцію. До того ж, у таку спеку бактерії розмножуються швидше – тримайте обличчя в чистоті.
Приймайте душ кілька разів на день, також – прохолодні ванни.