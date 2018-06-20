Завтра у Львові очікують до 30° тепла: як пережити спеку

За прогнозом Львівського гідрометцентру, завтра 21 червня, у Львові очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Уночі та вранці – слабкий туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 13-15°, вдень 28-30° тепла.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради нагадує правила, які допоможуть містянам значно легше пережити спеку. Також мешканцям нагадують, що недотримання правил пожежної безпеки та необережне поводження з вогнем призводить до загорання торфовищ або сухої рослинності.

Як поводитися під час спеки на вулиці?

Перш за все, тримайтеся подалі від сонця з 13.00 до 16.00 – у цей час промені падають під прямим кутом, що практично може спричинити сонячний удар, якщо перебувати на вулиці.

Також варто скоротити фізичну активність на вулиці. Якщо ж любите бігати, то краще перенести ці заняття з вулиці у фітнес-клуб, обладнаний кондиціонерами.

Як поводитися під час спеки вдома?

Якщо в квартирі немає кондиціонера, але є балкон, можна намочити простирадло холодною водою і повісити його перед балконними дверима. Повітря, що потрапляє в кімнату, стане охолодженим і вологим – дихати буде легше.

Старовинний спосіб, яким користувалися в Індії англійці: поставте шматок льоду перед вентилятором, що працює, і щонайменше зможете заснути в прохолодній кімнаті.

Перевірте, за якої температурі потрібно зберігати ліки. Багато з них псуються за високих температур, тож їх краще перенести з аптечки в дверцята холодильника.

Пам’ятайте, що ваші домашні тварини страждають не менше за вас: регулярно додавайте в їх миски з водою кубики льоду.

Їжа та напої під час спеки.

Не пийте алкогольних напоїв.

Не обмежуйте споживання води і соків.

Скоротіть споживання білкової їжі і цукру. Процес засвоєння такої їжі пов’язаний з виділенням тепла.

Одяг у спеку

Не носіть тісний одяг та одяг з ненатуральних тканин – не ускладнюйте роботу власного тіла.

Сонячні окуляри від спеки не врятують, зате захистять чутливі зіниці очей.

Тіло у спеку

Припиніть користуватися косметикою або, якщо не можете, хоча б скоротіть кількість. Не забивайте пори – вони покращують терморегуляцію. До того ж, у таку спеку бактерії розмножуються швидше – тримайте обличчя в чистоті.

Приймайте душ кілька разів на день, також – прохолодні ванни.