У Львові виявили 43 самовільно встановлені літні майданчики

Як виявилося, з них 43 діють без погоджених паспортів, тобто встановлені самовільно. Власникам таких майданчиків пропонують демонтувати їх добровільно у визначений термін, однак якщо підприємець цього не зробить, працівники КП «Адміністративно-технічного управління» здійснюють примусовий демонтаж. На 1 червня вже складено 32 протоколи про адміністративні правопорушення. Загалом від початку року вже демонтовано 10 самовільно встановлених літніх майданчиків.

Як розповіла начальник відділу нагляду за станом благоустрою КП «Адміністративно-технічного управління» Марина Кустова, найбільше літніх майданчиків встановлено у Галицькому районі міста – 230 майданчиків, з них 24 встановлені самовільно. У Франківському районі встановлено 33 літні майданчики, з них 8 – самовільно. У Залізничному районі – 35, з них 10 – самовільно. В Личаківському районі – 25, з них 1 – самовільно. У Шевченківському районі встановлено 41 майданчик, у Сихівському – 37, у цих двох районах не виявили самовільно встановлених майданчиків.

Загалом від початку року вже демонтовано 10 самовільно встановлених літніх майданчиків.

«Нагляд за встановленням літніх майданчиків здійснюють районні адміністрації, і якщо виявляють порушення, то інформують нас і постійну комісію містобудування Львівської міської ради про ці порушення. Власнику майданчика пропонується усунути порушення або добровільно демонтувати майданчик. Проте якщо підприємець не здійснює жодних кроків щодо узаконення чи демонтажу своєї конструкції у визначений термін, то її демонтовують примусово. А при примусовому демонтажі власник майданчика зобов’язаний відшкодувати усі витрати підприємству, які пов’язані з цим демонтажем», – додала Марина Кустова.

Демонтажу підлягають самовільно встановлені відкриті літні майданчики, майданчики, термін дії паспортів на розміщення або термін дії договорів на оренду конструктивних елементів благоустрою яких закінчився, а також ті, паспорт на встановлення яких скасовано.

Також за порушення правил благоустрою, відповідно до статті 152 Кодексу про адміністративні правопорушення, КП «Адміністративно-технічного управління» складає протоколи про адміністративні правопорушення. Це передбачає накладення штрафів в розмірі від 800 до 1700 грн.

Нагадаємо, літні майданчики є сезонними об’єктами і функціонують з 1 квітня до 1 листопада. Порядок отримання дозволів на встановлення літніх майданчиків передбачений ухвалою Львівської міськради № 2452 від 05.03.2009. Демонтаж літніх майданчиків КП «Адміністративно-технічне управління» здійснює відповідно до ухвали Львівської міської ради № 1024 від 15.09.2016 р.