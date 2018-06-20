Українські першокласники вивчатимуть англійську мову за підручником Кембриджу

Цьогоріч для першокласників вперше надрукують підручники з англійської мови британських видавництв Кембриджського університету та MM Publications. Макети цих підручників набрали близько половини голосів вчителів початкових класів та претендують на наклад у понад 180 тисяч примірників, – про це повідомляє Міністерво освіти України.

«Ми часто отримували закиди від учителів англійської мови, що вітчизняні підручники мають погану якість і не підходять для навчання сучасних дітей. Великими зусиллями нам вдалося вмовити 2 британських видавництва – Кембриджського університету та MM Publications, що надавали матеріали для пілотування нового Держстандарту з англійської мови, увійти в партнерство з українським видавництвом та подати свій макет підручника на конкурс. У результаті вони отримали голоси вчителів, що обрали їх для роботи в своїх класах. Таким чином близько половини українських школярів, що вивчають англійську мову в першому класі, навчатимуться за підручниками британських видавництв», – розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

При цьому решта вчителів, яких трохи більше половини, обрала підручники українських авторів. Абсолютним лідером серед них є підручник автора Карпюк О. Д, що за результатами голосування вчителів набрав попередній наклад близько 170 тис примірників

З попередніми макетами британських підручників можна ознайомитись за посиланнями (макети ще можуть бути доопрацьовані): https://bit.ly/2I0UNlD ; https://bit.ly/2liGD6r

Зз попереднім макетом українського підручника можна ознайомитись за посиланням (макет ще може бути доопрацьовано): https://bit.ly/2JR7THJ ) .