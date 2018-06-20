Українці отримали бронзову статуетку «Каннських левів» за брендинг Євробачення-2017 (відео)

Київське креативне агентство Banda Agency та дизайн-студія Republique отримали бронзову статуетку фестивалю «Каннські леви» у категорії «Design lions» за брендинг Євробачення-2017, – про це повідомляє засновник Banda Павло Вржещ у коментарі The Village Україна.

«Фантастична радість! Ми давно хотіли і навіть в якийсь момент перестали сподіватися. Але цей проект справді визначний. Він дуже складний, дуже довгий і зробити такий брендинг на такому рівні – це справді диво», – коментує Павло Вржещ.

«Я радий, що саме цей проект отримав нагороду. За 50 років Євробачення у конкурсу не було видатного дизайну. І те, що нам вдалося вперше зробити брендинг такого рівня для всесвітньо відомого бренду – це наша маленька гордість. І це лише зміцнює віру, що український креатив набагато крутіший і сміливіший, ніж ми всі звикли думати», – додав засновник агентства.

Проект розробляла команда агенції спільно з дизайн-студією Republique за результатами державного тендеру. В основу було покладено традиційне українське намисто.

«Головне – те, що всі талановиті люди опинилися в потрібному місці в потрібний час, не думали про амбіції чи гроші, а хотіли зробити так, щоб вдалося краще, ніж завжди. Не ділили ведмедів, а робили свою роботу. Вийшло саме так, як хотіли», – каже співзасновник агенції Republique Денис Герасько.