У Залізничному районі Львова зріс рівень злочинності серед неповнолітніх

У Залізничному районі м.Львова спостерігається збільшення кількості злочинів, вчинених неповнолітніми, – повідомляє Львівська місцева прокуратура №2.

Так, упродовж 5 місяців 2018 року, 10 неповнолітніх вчинили 11 злочинів. Для порівняння, за увесь 2017 рік у Залічному районі було зафіксовано лише 9 злочинів за участі 8 неповнолітніх.

Зокрема, йдеться про 4 замахи на крадіжку, 3 крадіжки, 1 замах на крадіжку із проникненням в житло, 1 незаконне заволодіння транспортним засобом, а також два заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень.

Основними причинами вчинення підлітками злочинів є те, що вони проживають у малозабезпечених та неповних сім`ях, де часто батьки чи особи, які їх замінюють, ведуть аморальний спосіб життя, належно не контролюють дітей, не стежуть за навчанням, дозвіллям.

Відтак, прокуратура скерувала лист у відділ превенції Залізничного відділу Нацполіції у Львівській області, у якому наголошено на необхідності вжиття заходів щодо упередження вчинення неповнолітніми злочинів.