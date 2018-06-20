У Львові з риштування впав чоловік

Сьогодні, 20 червня, о 12.33 у Львові під час проведення робіт з утеплення фасаду будинку на вул. Кошиця, 1 упав з риштування (приблизно з висоти 7-го поверху) чоловік, орієнтовно 1973 року народження, місце проживання наразі встановлюють. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Постраждалого з важкою травмою грудної клітки, пневмотораксом, численними переломами ребер доставили в реанімаційне відділення комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Стан постраждалого вкрай важкий.

Обставини події встановлюють.