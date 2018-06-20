У Львові відзначать День В’єтнаму

Завтра, 21 червня, з 10.00 до 20.00 у Львові відзначатимуть День В’єтнаму

Офіційне відкриття – об 11.30. з північно-східного боку площі Ринок.

Програма Дня В’єтнаму у Львові передбачає святкування на пл. Ринок з 10.00 до 20.00 (концерт, виступи в’єтнамських спільнот, номери із традиційними в’єтнамськими музичними інструментами, показ національних костюмів «ао зай», виставка-продаж товарів народного вжитку, продуктів харчування та предметів рукоділля в’єтнамських підприємств, частування стравами національної в’єтнамської кухні – «нем», «фол», «бань куон» та ін.).

Також у рамках відзначення Дня В’єтнаму на пл. Ринок встановили фотовиставку «Народ В’єтнаму» та триметрову фотозону у вигляді традиційного в’єтнамського капелюха, поруч з яким можуть робити світлини усі охочі.

Важливою подією буде також спільна презентація туристичного потенціалу В’єтнаму й України, зокрема Львова, за участі офіційних представників і поважних гостей заходу.

З офіційним візитом до Львова на захід прибуде Надзвичайний та Повноважний Посол Соціалістичної Республіки В’єтнам Нгуєн Ань Туан та делегація Посольства В’єтнаму в Україні. Взяти участь в урочистому відкритті свята Дня В’єтнаму запрошені: міський голова Львова Андрій Садовий, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, президент Товариства українсько-в’єтнамської дружби Петро Адамик.

Захід проводять із метою зміцнення відносин між Україною та В’єтнамом, оскільки це один із найактуальніших і пріоритетних напрямків роботи групи міжпарламентських зв’язків із В’єтнамом Верховної Ради України (керівник — народний депутат Оксана Юринець). Також для організаторів важливий взаємний обмін культурною спадщиною між країнами та розширення співробітництва між В’єтнамом і Україною, зокрема – зі Львовом.

Організовують захід: Посольство Соціалістичної Республіки В’єтнам і Товариство українсько-в’єтнамської дружби за підтримки Львівської обласної державної адміністрації та Львівської міської ради.