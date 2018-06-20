У Львові відбудеться виставка акварелей Тетяни Гамрищак

Із 26 червня по 21 липня у Proart Gallery на вул. Героїв УПА, 77 проходитиме персональна виставка акварельного живопису Тетяни Гамрищак «Коли з’являється ластовиння». Це сьома персональна виставка художниці.

Коли з’являється ластовиння» — це для мене дуже атмосферна та особлива виставка, це бажання зловити момент. Момент променя, момент вітру, момент насолоди. В експозиції представлені роботи, які говорять про літо, про ранкове марево та веселі забави. Я хотіла, щоб споглядач малював своє літо, тому часто роботи лише направляють нас у власний внутрішній світ, повертають нас туди, в цей час коли з’являється ластовиння”, — розповідає Тетяна Гамрищак

Довідка:

Тетяна Гамрищак — львівська художниця, працює в техніці олійного та акварельного живопису. За фахом германіст, психолог та має різносторонні інтереси. Завдяки своєму таланту та наполегливій праці, Тетяна є відомою за межами нашої країни. Її роботи знаходяться в приватних колекціях Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії, Польщі, Великобританії та Ісландії.