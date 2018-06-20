Фестиваль до Дня молоді триватиме у Львові тиждень (програма)

Метою заходу є розширення світогляду, забезпечення культурного відпочинку та надання нових навичок учнівській і студентській молоді. Важливим аспектом також є поширення сучасної української культури (кінематографа), що сприяє національно-патріотичному вихованню, – кажуть в управлінні молоді та спорту м.Львова

Програма фестивалю «Твій простір»:

І етап:

23.06.2018:

14:00-16:00 – створення арт-об’єктів

16:00-18:00 – фізичні та психологічні практики з метою збільшення продуктивності, розвитку внутрішнього потенціалу та загального підтримання тонусу з «Mantra HOUSE»

18:00-20:00 – виступи мандрівників «Навколо світу за декілька годин»

24.06.2018:

13:00-17:00 – турнір з настільних ігор

17:00-19:00 – дискусійна панель «Мандри»

19:00-23:00 – кінопоказ короткометражних фільмів переможців конкурсу «Молодого українського кіно»

ІІ етап:

29.06.2018:

16:00-19:00 – завершення робити над арт-об’єктами

30.06.2018:

15:00-18:00 – Школа Громадської Активності

18:00-20:00 – майстер-клас з танців

20:15-23:30 – кінопоказ короткометражних фільмів переможців конкурсу «Молодого українського кіно»

Локації:

І етап:

23 червня – Молодіжний центр (вул. В. Винниченка, 12, м. Львів)

24 червня – Сквер «На Валах» (Галицький район м. Львова)

ІІ етап:

29 червня – Сквер «На Валах» (Галицький район м. Львова)

30 червня – LITS (вул. Академіка Сахарова, 37, м. Львів).

Організаторами заходів є ЛММО «Молодіжне Об’єднання «ГРАНІТ» спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради. На проведення заходу з міського бюджету Львова виділено 24 000 гривень.