Фестиваль до Дня молоді триватиме у Львові тиждень (програма)
Метою заходу є розширення світогляду, забезпечення культурного відпочинку та надання нових навичок учнівській і студентській молоді. Важливим аспектом також є поширення сучасної української культури (кінематографа), що сприяє національно-патріотичному вихованню, – кажуть в управлінні молоді та спорту м.Львова
Програма фестивалю «Твій простір»:
І етап:
23.06.2018:
- 14:00-16:00 – створення арт-об’єктів
- 16:00-18:00 – фізичні та психологічні практики з метою збільшення продуктивності, розвитку внутрішнього потенціалу та загального підтримання тонусу з «Mantra HOUSE»
- 18:00-20:00 – виступи мандрівників «Навколо світу за декілька годин»
24.06.2018:
- 13:00-17:00 – турнір з настільних ігор
- 17:00-19:00 – дискусійна панель «Мандри»
- 19:00-23:00 – кінопоказ короткометражних фільмів переможців конкурсу «Молодого українського кіно»
ІІ етап:
29.06.2018:
- 16:00-19:00 – завершення робити над арт-об’єктами
30.06.2018:
- 15:00-18:00 – Школа Громадської Активності
- 18:00-20:00 – майстер-клас з танців
- 20:15-23:30 – кінопоказ короткометражних фільмів переможців конкурсу «Молодого українського кіно»
Локації:
І етап:
23 червня – Молодіжний центр (вул. В. Винниченка, 12, м. Львів)
24 червня – Сквер «На Валах» (Галицький район м. Львова)
ІІ етап:
29 червня – Сквер «На Валах» (Галицький район м. Львова)
30 червня – LITS (вул. Академіка Сахарова, 37, м. Львів).
Організаторами заходів є ЛММО «Молодіжне Об’єднання «ГРАНІТ» спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради. На проведення заходу з міського бюджету Львова виділено 24 000 гривень.