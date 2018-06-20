У Львові шукають 20-літню дівчину, яка зникла три місяці тому (фото)

Ще 23 березня львів’янка пішла з дому і не повернулася

Галицький відділ поліції розшукує Дідик Діану Василівну,13.05.1998 р. н., яка 23 березня 2017 року пішла з дому та не повернулася. До теперішнього часу місце її перебування не встановлене, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

Громадян, яким відомо, де вона перебуває, просять зателефонувати на оперативну лінію «102» або на контактні телефони за номерами: 097-66-55-931, 097-26-44-239.