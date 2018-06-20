У Львові після ДТП у лікарні помер водій

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 червня близько 9:00 на перехресті проспекту Червоної Калини та вулиці Угорської у Львові

Учора, 19 червня, на перехресті пр. Червоної Калини та вул. Угорської зіткнулися три автівки – «Опель Вектра», яким керував 71-річний львів’янин, «Деу Ланос», за кермом якого перебував 34-річний мешканець Львова, та «ЗАЗ 110206» під керуванням 28-річного жителя Червонограда, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області

Від отриманих травм водій «Опеля» помер у лікарні. Тілесні ушкодження також отримав водій «Ланоса», після надання медичної допомоги він повернувся додому.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.