У Червонограді авто збило 14-літнього велосипедиста

Учора, 19 червня, о 18:00 в Червонограді на вул. Бічна Шевченка водій на автомобілі “Фольксваген Пассат” наїхав на 14-літнього підлітка на велосипеді, – інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Унаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Діагноз: закритий перелом нижньої третини променевої кістки із зміщенням. Дитину госпіталізували в травматологічне відділення Червоноградської ЦМЛ