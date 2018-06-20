ТЦ «Роксолана» запрошує спільно відзначити Свято музики

Неймовірна атмосфера Свята музики у Львові вже завтра, 21 червня, пануватиме в нашому місті

Понад сотня гуртів і сольних виконавців на кількох десятках імпровізованих локацій звучатимуть просто неба – Львів наповниться вільним звучанням музики різних стилів та жанрів.

Площа перед торговим центром «Роксолана» – одна з локацій цього творчого дійства. Для вас виступатимуть: Богдан Чепелев із сольною акустичною програмою, Di mello виконуватимуть романтичні композиції, львівські романси та світові англомовні хіти (Hallelujah, «Місто спить», «Як почуєш серця зов», Can’t Help Falling in Love) та неоднозначний Morals для поціновувачів альтернативного року та dark pop.

Свято музики (Fete de la Musique) – ініціатива, що стартувала у Парижі 1981 року, і наразі охоплює понад 120 країн і 800 міст світу. Щороку 21 червня, у день літнього сонцестояння, музиканти та аматори вільно виходять на вулиці своїх міст, і разом з мешканцями наповнюють їх музичним драйвом.

ТЦ «Роксолана» вже традиційно підтримує цю творчу ініціативу і радо запрошує поринути у вир мелодій, насолодитися Святом музики у Львові. На площі перед торговим центром виступатимуть:

14:00 – Богдан Чепелев

16.00 – Di mello

18.00 – Morals.

Приєднуйтеся і відчуйте свято музики разом з нами!