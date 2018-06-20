Правоохоронці затримали чотирьох азербайджанців, які жорстоко побили й пограбували подружжя на Львівщині

У Бродівське відділення поліції 19 червня надійшло повідомлення від медиків про те, що у лікарню доставлено мешканців району – 59-річного чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою та 66-річну жінку з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, забійні рани голови».

Поліцейські встановили, що потерпілі отримали тілесні ушкодження за місцем проживання. Напередодні близько 23.00 у будинок жінки увірвалися невідомі та вдарили її металевою планкою по голові. Вона впала та зімітувала втрату свідомості. Зловмисники почали нишпорити в помешканні і, прихопивши з собою чотири золотих персні, 10 тисяч гривень та 500 доларів США, а також телевізор «Самсунг», покинули будинок. Згодом жінка вибігла на подвір’я і виявила свого співмешканця із закривавленою головою, який лежав на землі, а його руки були зв’язані скотчем.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Поліцейські негайно розпочали оперативно-розшукові заходи, орієнтування щодо зловмисників розіслали всім підрозділам поліції України.

Цього ж дня працівники поліції у Житомирській області затримали трьох зловмисників, а четвертого – сьогодні, 20 червня, на Львівщині. Усі вони є громадянами Азербайджану, віком 36-50 років, які нелегально перебувають на території України.

Наразі перевіряється їхня причетність до скоєння інших злочинів. Досудове розслідування триває.