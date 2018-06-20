Правоохоронці шукають підлітка, який, імовірно, втік з табору

Як повідомили у Жовківському ВП ГУ Нацполіції у Львівській області, сьогодні, 20 червня, близько 18-ї години вони отримали повідомлення про те, що зник безвісти Зулкарнєєв Владислав Сергійович, 7.10.2003 року народження. Підліток відпочивав у селі Майдан Жовківського району, зранку сказав іншим дітям, що планує тікати з табору. Як повідомила мама хлопчика, можливо, він поїхав у Львів, раніше підліток уже втікав. Мобільний телефон хлопця вимкнений.