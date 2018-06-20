Право на слухання

Громадське слухання щодо збереження тенісних кортів? Громадське слухання містобудівної документації ? Як тут не заплутатись і, все-таки, скористатись своїм правом впливу на прийняття рішень?

Для початку потрібно чітко розмежувати, адже видів громадських слухань у Львові є два. Розглянемо те, яке мешканці можуть ініціювати напряму, з голосуванням, головуючим, секретарем. Такі громадські слухання регулюються Статутом територіальної громади м. Львова.

Громадське слухання з ініціативи мешканців – це можливість звернути увагу влади міста на якусь конкретну ідею, чи проблему, яка є в місті та знайти шляхи її вирішення.

Темою такого слухання може бути будь-яка пропозиція щодо вдосконалення міста, якась проблема, яку можна вирішити силами Львівської міської ради та її структурних підрозділів. Серед тем, які вже піднімались на громадському слуханні :

Встановлення пам’ятників;

Створення громадських просторів;

Збереження унікальних споруд;

Встановлення фонтанів із питною водою;

Облаштування пішохідних та велосипедних доріжок тощо.

Запускати ракету в космос, створювати Сихівську народну республіку чи переносити столицю України на громадському слуханні ми не зможемо, бо тема заходу може стосуватись питання, яке належить до повноважень міської ради.

Для ініціювання такого слухання потрібно зібрати 75 підписів членів територіальної громади м. Львова, які згідні з потребою проведення такого заходу та скласти інформаційну записку з поясненням теми заходу, її важливості та можливими результатами заходу.

Підписний лист повинен містити такі дані про підписантів, як прізвище та ініціали, дату народження, місце проживання та дату підписання (зразок тут). Ці документи, а також власноруч завірену копію паспорта ініціатор може подати через будь-який міський Центр надання адміністративних послуг (в народі «єдине вікно»), адресуючи секретарю Львівської міської ради (зразок тут).

Звернення щодо ініціювання громадських слухань опрацьовує управління «Секретаріат ради». У випадку наявності зауважень до ініціатора, працівники управління контактують із заявником та інформують щодо суті цих зауважень. Якщо ж зауважень немає, або ж ініціатором внесено корективи, визначається дата та місце проведення заходу.

Дата заходу залежить від розміщення інформації щодо його проведення на офіційній сторінці Львівської міської ради, адже з моменту публікації інформації про захід до його проведення повинно минути щонайменше 10 днів, аби усі бажаючі могли з ним ознайомитись.

Місце проведення залежить від теми слухання. Якщо тема стосується окремого кварталу чи об’єкту у місті, захід проводиться у придатному місці неподалік. Якщо ж на слуханні піднімаються загальноміські питання – для нього резервуватимуть великий сесійний зал Львівської міської ради.

На такі слухання треба йти з паспортом, бо реєстрація обов’язкова для отримання мандату для голосування. Якщо захід стосується певного об’єкту чи території та проводиться поблизу нього – реєструватись можуть лише мешканці цього району, або ж власники нерухомості у цьому районі. Якщо слухання має загальноміський характер, голосують всі, хто прийшов з паспортом, де офіційне місце проживання вказане у Львові, або ж з відповідним свідоцтвом (витягом) про право власності на об’єкт нерухомості у Львові.

На громадському слуханні, яке відбувається з ініціативи мешканців, з числа присутніх обирається головуючий та секретар. Головуючий проводить захід, надає слово присутнім та вносить на голосування пропозиції, які відображаються у протоколі. Секретар веде протокол, який пізніше передає в управління «Секретаріат ради» для затвердження міським головою.

Чи те слухання щось дає? Як мінімум, посадовці та депутати поінформовані про ідеї чи зауваження мешканців щодо важливих міських питань, а самі мешканці більш згуртовані у вирішенні цих питань чи реалізації пропозицій.

Після затвердження протоколу громадського слухання міський голова обирає відповідальних посадовців за його розгляд. Зазвичай, це профільний департамент чи управління, які готують відповідь щодо врахування чи неврахування пропозицій та рекомендацій, викладених у протоколі.

Протокол слухання та розгляд пропозицій, викладених у ньому публікується на сторінці міської ради у розділі «Громадські слухання».

Ініціювавши громадське слухання у мешканців нашого міста є чудова можливість вплинути на розвиток Львова та наше майбутнє.

Дзвінка Челепіс, завідувач сектору громадських слухань відділу громадського партнерства ЛМР