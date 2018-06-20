Півсотні дітей взяли участь в інклюзивному міні-таборі центру «Джерело» (фото)

Літні табори відбуватимуться у НРЦ «Джерело» цього літа ще кілька разів

Упродовж двох днів в навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» тривали літні міні-канікули. Участь в таборі взяли 33 дитини з особливими потребами, 16 фізично здорових повносправних дітей, а також 14 волонтерів, – повідомляє Управління соціального захисту Львівської міської ради.

Так, волонтери у «Джерелі» отримали якісні навики для надання допомоги особам з особливими потребами. Під час тренінгу «Відчуй по-іншому» волонтери на практиці ознайомилися з поняттям толерантності та необхідності її застосування у суспільстві. Зокрема, усі вони особисто пройшлись територією Центру з пов’язками на очах, зав’язували шнурівки тільки однією рукою, а також намагались застібнути та розстібнути гудзики в зимових рукавицях», – розповіли у «Джерелі».

Слід зазначити, що схожі міні-табори відбуватимуться у НРЦ «Джерело» цього літа ще кілька разів.