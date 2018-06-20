Обмеження руху дорогою Дрогобич – Самбір продовжили

На автомобільній дорозі загального користування Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий триває поточний середній ремонт. Зараз тут влаштовують вирівнювальний шар асфальтобетонного покриття через село Лішня. Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Водіїв просять звернути увагу, що обмеження руху транспортних засобів на ділянці від міста Дрогобич до повороту на село Нагуєвичі продовжили до 22 червня.

Нагадаємо, раніше у Дрогобицькій РДА повідомляли, що рух транспорту (крім надзвичайних служб) на цій ділянці буде обмежено від 18 до 20 червня.

Тимчасове обмеження руху потрібне для дотримання дорожньо-будівельних норм і забезпечення якості робіт.