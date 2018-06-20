Найкращий двірник Львова повернувся з подорожі Європою (фото)

Кращий двірник Львова повернувся з кількаденної поїздки по Європі. Свій 61-й день народження Мирослав Новоставський відсвяткував у Празі, – повідомляє Адміністратор 1580_Львів.

Нагадаємо, що навесні цього року Львівська міська рада оголосила конкурс в номінації «Найкращий двірник Львова». Переможця визначали мешканці міста у Фейсбук-групі Гаряча лінія міста. Найбільше голосів набрав Мирослав Новоставський.

Протягом чотирьох років літній чоловік прибирає територію поблизу будинку №117, що розташований на вул. Володимира Великого.

Тож 16 березня міський голова Андрій Садовий нагородив найкращого двірника міста подякою та можливістю скористатись разом з дружиною безкоштовною екскурсією містами Європи.

Днями Мирослав та його дружина Анна повернулися з європодорожі. Подружжя Новоставських перетинали кордон України вперше.

За словами найкращого двірника Львова, в Європі чисто, але в центрі міст через туристів швидко забруднюється. Так що, на його погляд, у Львові, попри туризм, центральна частина утримується в більш охайному вигляді.

Подорож розпочалась з Кракова.

«Сурмач на краківській ратуші, після того, як закінчив сурмити, помахав нам рукою. Нам пояснили, що це добрий знак – ми ще раз приїдемо у Краків», – розповів Мирослав Новоставський.

Особливо сподобався львівському подружжю Відень – запам`ятались місцеві бювети з водою по всьому місті, яку можна безкоштовно пити перехожим.

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«Нам сказали в готелі, що ми можемо спокійно пити воду з крану, і так по всьому місті», – ділиться враженнями чоловік.

Біля пам`ятника австрійському композитору Штраусу 61-річний Мирослав згадав, як навчався грати на скрипці, коли йому було 10.

Свій день народження найкращий двірник Львова відсвяткував у столиці Чехії – Празі. «Відсвяткував на повну», – каже він. А коли заблукали, то знайти дорогу допоміг колега – празький двірник.

«Я навіть уявити не міг, що так буде», – ділиться враженнями від подорожі Мирослав. – «Все життя заклопотаний, в нервах, для дітей стараєшся, а під час такої подорожі забуваєш про все: емоції піднімаються, людина молодіє, здоров`я зміцнюється. Хороші враження – це і є здоров`я».

Переповнені враженнями від поїздки Мирослав та Анна поставили собі за мету ще раз відвідати європейські столиці.