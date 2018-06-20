На Старосамбірщині незаконно зрізали 11 ялиць

Перевірку провели в рамках розгляду звернення громадянина Поляниці В.М., – інформує сапет Жержекоінспекції Львівської області.

Під час проведення перевірки лісових масивів у 30-му кварталі Стрілківського лісництва ДП «Старосамбірське ЛМГ» держінспектори з охорони навколишнього середовища виявили самовільну рубку 11 дерев породи ялиця біла. Сума збитків, заподіяних державі, становить 19 708,4 грн.

Матеріали перевірки в порядку ст. 214 КПК України скеровано у Старосамбірський відділ поліції ГУ НП у Львівській області для встановлення винних осіб.