На Львівщині під час спеки буде обмежений рух вантажівок

Державне агентство автомобільних доріг України ввело тимчасові обмеження руху великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь у 7 тонн

Це обмеження, спрямоване на збереження дорожнього покриття на трасах загального користування, діятиме лише за певних умов – у відповідності до вимог законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги» та інших правових актів, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

Державне агентство автомобільних доріг України ввело тимчасові обмеження руху великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь у 7 тонн автодорогами загального користування у денну пору доби, коли температура повітря становитиме вище 28°C.

Заборона не поширюється на транспорт, який перевозить вантажі, що швидко псуються, живих тварин та птицю, або ж той, що використовується під час ліквідації наслідків стихійних явищ чи надзвичайних ситуацій.

Працівники поліції скеровуватимуть водіїв великовагових автомобілів, які підпадають під обмеження, на спеціальні майданчики для тимчасового відстою.