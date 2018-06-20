Львівщина стала пілотним регіоном із перевірки розвитку дитини за допомогою онлайн-скринінгу

Родини з дітьми раннього віку (від 0 до 4 років) зі Львівської області можуть перевірити розвиток дитини за допомогою онлайн-скринінгу

Система онлайн-перевірки є частиною реалізації проекту Twinning «Підтримка органів влади України в розробці законодавчих та адміністративних засад для запровадження системи раннього втручання та реабілітації дітей з інвалідністю і дітей, які мають ризик отримати інвалідність», яку впроваджує Мінсоцполітики.

Онлайн-скринінг спрямований на виявлення у дітей відставання та порушення розвитку та визначення потреби у послузі раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя.

Окрім Львівської, проект діє у Закарпатській, Одеській та Харківській областях.

Перевірити розвиток дитини за допомогою онлайн скринінгу можна за посиланням.

Зазначимо, що раннє втручання – це міждисциплінарна сімейно-центрована комплексна допомога для сім’ї з дитиною від народження до 4-х років, яка має інвалідність, порушення розвитку чи ризик їх виникнення. Система раннього втручання підтримує всю сім’ю, даючи їй навички, необхідні для забезпечення найкращих умов для збереження здоров’я дитини, її розвитку і освіти. Це допомагає запобігти прогресуванню розладів, а також попереджає інституціоналізацію дітей. Завдяки ранньому втручанню діти і батьки отримують знання, навички, що дозволяють їм ефективно інтегруватися в громади.