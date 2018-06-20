Львів’янин Святослав Шеремета отримав міжнародну нагороду «Золотий хрест» (фото)

Відомий львівський діяч, відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам’яті, голова ГО « Українські меморіали» Святослав Шеремета отримав престижну міжнародну нагороду.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.



«Отримав міжнародну нагороду – Золотий Хрест. Даною нагородою Австрійський Чорний Хрест відзначив багаторічну роботу нашої команди з увічнення пам’яті загиблих воїнів часів Першої світової війни», – написав Шеремета.

Довідка:

Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, була створена постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1996 №897.

З цього часу Комісія є постійно діючим дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним для координації роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об’єднань з питань пошуку, обліку, облаштування, забезпечення збереження і утримання військових поховань жертв війни та політичних репресій на території України.

На комісію покладено виконання таких функцій: організовувати роботу, пов’язану з виконанням міжнародних договорів України, рішень уряду України, а також розробку відповідних законодавчих актів у сфері увічнення; забезпечувати взаємодію державних органів і установ з громадськими організаціями та спеціалізованими підприємствами в проведенні пошуку, обліку, благоустрою, забезпечення збереження і підтримки порядку на військових похованнях, похованнях жертв війни та політичних репресій, як на території України, так і на території інших країн та розглядати пропозиції щодо поліпшення роботи пов’язаної із забезпеченням увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій; вивчати та застосовувати кращий зарубіжний досвід у сфері увічнення пам’яті, тощо.