Десантники «80-ки» пройдуть урочистою ходою у Львові (маршрут)

Вулицями міста пройдуть близько 1 тисячі військових, які повернулися зі сходу, та їхні рідні

В суботу, 30 червня, у Львові відбудеться урочиста хода військовослужбовців 80-тої окремої десантно-штурмової бригади з нагоди повернення із зони бойових дій. Урочисте проходження військових розпочнеться о 10:00, і закінчиться на пл. Ринок окремою церемонією та урочистостями.

Участь у заході візьмуть близько 1 тисячі військовослужбовців та їх рідних, – йдеться на сайті Львівської міської ради.

Запрошуємо усіх львів’ян 30 червня урочисто зустріти наших захисників, які повертаються із зони бойових дій, захищаючи нашу державу. 30 червня о 10 годині від місця розташування 80-тої окремої десантно-штурмової бригади вирушить колона військових за маршрутом: вул. Стрийська — вул. Героїв Майдану — вул. Сахарова — вул. Коперника — просп. Свободи — вул. Беринди — пл. Ринок, і власне на площі Ринок об 11 годині відбудеться окрема церемонія і зустріч військових.