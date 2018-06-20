Авіаційна бомба і артснаряди: на Львівщині у 5-х місцях виявили застарілі боєприпаси (фото)

На Золочівщині під час прогулянки в лісі знайшли авіаційну бомбу ФАБ-100

Учора, 19 червня, на території Львівської області в 5-х місцях виявлено застарілі боєприпаси часів ІІ Світової війни, – інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

– у с. Почапи Золочівського району під час проведення земляних робіт в полі (1 км від житлових будинків) виявлено два 75 мм артилерійських снарядів часів ІІ Світової війни. О 13:20 піротехнічна група 2-го СЦШР ДСНС України боєприпаси вилучила і знищила встановленим порядком.

– у с. Теребежі Буського району під час збирання ягід в лісі (2,5 км від житлових будинків) виявлено 18 предметів схожих на артилерійські снаряди часів ІІ Світової війни. Повідомлено правоохоронні органи. Подано заявку начальнику 2-го СЦШР ДСНС України на вилучення та знищення боєприпасів.

– у с. Жуличі Золочівського району під час проведення сільськогосподарських робіт в меліоративному каналі (2 км від житлових будинків) виявлено предмет схожий на артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни. Повідомлено правоохоронні органи. Подано заявку начальнику 2-го СЦШР ДСНС України на вилучення та знищення боєприпасу.

– у с. Гавареччина Золочівського району під час прогулянки в лісі (300 м від житлових будинків) виявлено авіаційну бомбу ФАБ-100, один 105 мм артилерійський снаряд та один 75 мм артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни. О 18:20 піротехнічна група 2-го СЦШР ДСНС України боєприпаси вилучила та знищила встановленим порядком.

– у с. Козаки Золочівського району під час прогулянки в полі (1 км від житлових будинків) виявлено предмет ззовні схожий на мінометну міну часів ІІ Світової війни. Повідомлено правоохоронні органи. Подано заявку начальнику 2-го СЦШР ДСНС України на вилучення та знищення боєприпасу.