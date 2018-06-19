Завтра не буде води в мешканців кількох будинків на вулицях Кульчицької та Виговського

«У зв’язку з проведенням ремонту системи енергопостачання, який проводить Львівський РЕМ, завтра, 20 червня, з 09.00 до 18.00 буде припинено подачу води у зоні дії локальної підкачувальної насосної станції що на вул. Кульчицької, 2. Зокрема, буде призупинено водопостачання до будинків на вул. Кульчицької, 2−12, вул. Виговського, 49−63», — повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».