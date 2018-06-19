За кошти обласного бюджету закуплять 210 книжкових видань (перелік)

За підсумками заключного засідання громадської експертної ради з питань книговидання відібрали 210 книжкових видань для закупівлі у 2018 році за кошти бюджету Львівської області. Про це інформує прес-служба ЛОДА.

Закуплені книги передадуть для потреб громадських організацій, зокрема волонтерських, які регулярно надають допомогу військовим і цивільним особам у зоні АТО, в госпіталі для поранених військовослужбовців, бібліотекам Львівської і східних областей України.

Нагадаємо, 25 січня 2018 року стартував конкурс «Кращі книги Львівщини» на підтримку україномовної книжки, що друкують видавництва та видавничі організації Львівщини. На конкурс було подано 340 найменувань книг виготовлених впродовж останніх 3 років, із яких члени громадської експертної ради відібрали найкращі.

Цьогоріч уперше у визначенні переліку видань що будуть закуплені в межах конкурсу «Кращі книги Львівщини» враховували голоси громадськості, яка мала можливість проголосувати за обрані видання під час презентації конкурсних книг у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва

Довідка. Конкурс «Кращі книги Львівщини» – складова Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору і громадянського суспільства у Львівській області на 2018-2020 роки. Програму затвердила Львівська обласна рада (рішення від 05.12.2017 року № 564). Реалізовує програму департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА.

З переліком видань можна ознайомитися за цим посиланням.