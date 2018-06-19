ВРУ нарешті ухвалила Закон про захист від навмисного знищення пам’яток ЮНЕСКО в Україні

За Законом створюватимуться Наглядові ради з незалежних фахівців та експертів, які стежитимуть за станом збереження пам’ятки

Сьогодні, 19 червня, Верховна рада Украни ухвалила законопроект №1553, який допоможе захистити від навмисного знищення пам’ятки ЮНЕСКО в Україні. «За» проголосували 232 народних депутати.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат Ігор Васюник.

Зокрема, він наголосив, що відтепер під захистом закону будуть увесь історичний ансамбль Львова, Софіївський собор та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра, будівля університету в Чернівцях – колишня Резиденція Буковинських митрополитів, старовинні дерев’яні церкви на Львівщині та букові праліси Карпат.

«Це ті пам’ятки, на які їдуть подивитись в Україну зі всього світу. І водночас – привабливі для забудовників-вандалів, які руйнують ці пам’ятки незаконними забудовами», – написав депутат.

Закон №1553 «Про внесення змін до ЗУ “Про охорону культурної спадщини” (щодо збереження пам’яток культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні) містить/вводить:

– визначення – об’єкт всесвітньої спадщини;

– визначення – буферна зона об’єкту всесвітньої спадщини;

– визначення – видатна універсальна цінність;

– визначення – номінування об’єкта культурної спадщини;

– закріплює чітко правовий статус об’єкта всесвітньої спадщини;

– передбачає створення Органу управління, який розроблятиме план управління пам’яткою ЮНЕСКО , здійснює контроль, моніторинг ситуації, нагляд за виконанням робіт на об’єкті, вживає заходів щодо недопущення руйнування об’єкту, забезпечує проведення наукових досліджень, готує щорічний звіт. Окрім того, Орган управління надаватиме висновки щодо містобудівних перетворень на території пам’ятки та їхніх буферних зонах. Ці висновки будуть обов’язкові до врахування при прийнятті рішень Мінкультом щодо видачі дозволу на ті чи інші містобудівні перетворення (археологічні роботи, будівництво, земляні роботи та ін). Орган управління підзвітний Уряду;

– передбачає створення Наглядової ради з метою нагляду за станом збереження пам’ятки. Здійснюватиме моніторинг виконання плану управління, переглядатиме та вноситиме пропозиції щодо змін до плану управління, надаватиме рекомендації щодо організаційних, кадрових, проектних та проектних та фінансових заходів з метою збереження об’єкту всесвітньої фінансових заходів з метою збереження об’єкту всесвітньої спадщини.

У Наглядову раду мають увійти незалежні фахівці з пам’ятко-охоронного середовища, громадські діячі, експерти, депутати, які контролюватимуть діяльність Органу управління.

Зазначимо, що законопроект №1553 12 разів потрапляв у порядок денний ВРУ, втім ухвалили його лише зараз.