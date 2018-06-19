Від початку року через власну необережність на Львівській залізниці загинули 29 людей

Від початку 2018 року через власну необережність і нехтування цими правилами на території Львівської магістралі травмувалося 44 особи, 29 із них – смертельно. За аналогічний період минулого року на об’єктах інфраструктури Львівської регіональної філії було зафіксовано 34 випадки невиробничого травматизму, внаслідок яких загинуло 16 осіб.

«Травмування сторонніх осіб на залізничних об’єктах – серйозна проблема, яку магістралі складно вирішити самотужки, – наголосив на нараді керівного складу залізниці виконавчий директор регіональної філії «Львівська залізниця» Володимир Крот. – Тому, поряд із максимальною мобілізацією власних зусиль, необхідно залучати до дієвої співпраці з профілактики невиробничого травматизму правоохоронні органи та громадськість, активізувати інформаційно-роз’яснювальну кампанію з метою популяризації правил безпеки на залізничному транспорті».

Аналіз причин невиробничого травматизму підтверджує, що більшість цих випадків стали наслідком порушення потерпілими Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України. Серед типових порушень – перехід залізничних колій у невстановлених місцях та ходіння по коліях. За п’ять місяців 2018 року під час патрулювання та рейдових перевірок станційних територій і перегонів працівники воєнізованої охорони магістралі виявили 828 порушників правил безпеки на залізничних об’єктах, 793 із них оштрафовано на загальну суму понад 27 тис. гривень.

Львівська магістраль звертається до громадян із проханням бути особливо уважними й обережними, перебуваючи на залізничних об’єктах та поблизу них, суворо дотримуватися правил безпеки, особистим прикладом демонструвати високу культуру поведінки, а також сподіваються на активну та принципову позицію громадськості в питаннях гарантування безпеки та правопорядку в рухомому складі та на об’єктах інфраструктури.