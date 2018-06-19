У Львові затримали банду рекетирів (фото)

У Львові затримали чотирьох учасників злочинної групи, які займалися рекетом. Усіх поміщено до ізолятора тимчасового тримання, – повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Львівське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України отримало заяву від 35-річного львів’янина. Чоловік розповів, що займається підприємницькою діяльністю, з якої вирішили отримати частину прибутку представники місцевого криміналітету.

Група чоловіків пояснила заявникові, що спокійно працювати він зможе, якщо віддасть 3,5 тисячі доларів США, які він, начебто, їм заборгував.

Підприємець не звертав уваги на залякування. Та невдовзі ті ж самі особи навідалися знову та попередили, що у разі несплати названої суми у призначений термін, вони вб’ють його та розправляться з його рідними.

За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції слідчим управління поліції у Львівській області було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Невдовзі оперативники Львівського УДВБ НПУ встановили, що до вимагання грошей причетні четверо мешканців області, віком від 26 до 35 років. Всі вони є учасниками бандформування, в минулому вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Окрім вибивання з людей грошей, виявилося, що злочинна група причетна до збуту підроблених євро. Правоохоронці задокументували кілька фактів, коли аферисти купували в різних магазинах області товар, розраховуючись фальшивими купюрами.

Після чергового візиту до бізнесмена, бандити висловили вимогу передати їм 1,5 тисячі доларів США у найближчий строк, через свого таксиста. Названу суму заявник віддав посередникові.

Цього ж дня в одному з ресторанів, який розташований в Пустомитівському районі, спільними діями оперативників Управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, бійців КОРДу та працівників слідчого управління поліції області, під процесуальним керівництвом прокуратури регіону, було затримано чотирьох вимагачів в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів виявлено та вилучено речі, які вони придбали за фальшу валюту, а також наркотичні речовини.

Самих рекетирів поміщено до ізоляторів тимчасового тримання. Там вони спробували вчинити «бунт», вимагаючи помістити їх всіх в одне приміщення, та почали знищувати речі в камерах.

На теперішній час учасникам бандформування готується оголошення підозри за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України. Також встановлюються інші злочинні факти, до яких причетні зловмисники. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі.