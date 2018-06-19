У Львові соцпрацівники забрали 2-річну дівчинку у батьків, які на вулиці при дитині вживали наркотики (фото, відео)

Дівчинка зараз перебуває під наглядом лікарів, вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав

Вчора, 18 червня, в соціальних мережах з’явився відеоматеріал, на якому зафіксований факт можливого вживання наркотичних засобів невідомих чоловіка та жінки в присутності малолітньої дитини.

Правоохоронці встановили, що на відео, яке було відзнято на вулиці Княгині Ольги у Львові, зафіксовані 43-річний чоловік та його 35-річна цивільна дружина. Дівчинка, якій в липні виповниться два роки, є їхньою спільною дитиною. Як з‘ясувалося, у жінки є ще одна дитина, 9-річний син, яким опікується бабця, – повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Цивільне подружжя проживає у Львові, в їх помешканні також побували правоохоронці та співробітники соціальних служб.

Сьогодні, 19 червня, працівники сектору ювенальної превенції Франківського відділу поліції спільно із співробітниками відділу соціальної роботи та служби у справах дітей Франківської районної адміністрації тимчасово помістили дитину в спеціалізований заклад. Дівчинку обстежують лікарі.

Наразі вирішується питання про притягнення матері дитини до адміністративної чи кримінальної відповідальності, а також про позбавлення її батьківських прав.