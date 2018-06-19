Сьогодні, 19 червня, у Храмі Пресвятої Євхаристії у Львові презентували мистецьку книгу «Страсті Христові» канадського художника українського походження Василя Курилика

Василь Курилик – єдиний митець, котрий вірш за віршем проілюстрував Страсті Христові за Євангелієм від Матея. Серія складається зi 160 творів.

Автор ідеї публікації книги – мистецтвознавець, доктор Христина Береговська. До реалізації задуму долучився Інститут екуменічних студій Українського католицького університету.

Кожне з полотен має своє мистецьке трактування подій і художнє переосмислення. Видання «Страсті Христові» є першою книгою про мистецтво Курилика в Україні. Книгу публікують чотирма мовами – українською, англійською, французькою та іспанською.

Зазначимо, що Василь Курилик народився у родині фермерів-емігрантів (діди якого походили з Буковини) 3 березня 1927 році в штаті Альберта. Навчався і творив у різних мистецьких середовищах Канади, Мексики і Великої Британії.