У Львові презентували мистецьку книгу «Страсті Христові»
Василь Курилик – єдиний митець, котрий вірш за віршем проілюстрував Страсті Христові за Євангелієм від Матея. Серія складається зi 160 творів.
Автор ідеї публікації книги – мистецтвознавець, доктор Христина Береговська. До реалізації задуму долучився Інститут екуменічних студій Українського католицького університету.
Кожне з полотен має своє мистецьке трактування подій і художнє переосмислення. Видання «Страсті Христові» є першою книгою про мистецтво Курилика в Україні. Книгу публікують чотирма мовами – українською, англійською, французькою та іспанською.
Зазначимо, що Василь Курилик народився у родині фермерів-емігрантів (діди якого походили з Буковини) 3 березня 1927 році в штаті Альберта. Навчався і творив у різних мистецьких середовищах Канади, Мексики і Великої Британії.