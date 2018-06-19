У Львові покажуть фільм про захисників Донецького аеропорту

Львівська обласна наукова універсальна бібліотека (пр. Шевченка, 12) 20 червня о 15:00 покаже документальний фільм Леоніда Катера та Івана Яснія про захисників Донецького аеропорту – «Добровольці Божої Чоти» (2015).

Фільм покажуть в рамках з циклу «Історія в кадрі». Завдяки спільному проекту Громадського руху «Зарваницька ініціатива», Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького”, ГО “Пліч-о-пліч заради майбутнього”, ГО “Громадська варта”, ОУН, “Громадянська позиція” та Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки показ документально –історичних фільмів про визначені події історії України триває вже більше року.

Сюжет фільму розповідає про батальйон Правого Сектора, що називається ДУК (Добровольчий Український Корпус. Як розповідає один з режисерів фільму Леонід Кантер, він вирішив знайти військовий підрозділ в якому не буде ні пияцтва, ні «показового марширування на догоду генералам»,а буде дисципліна, порядність і повага до ближнього.

Документальну стрічку присвячено хлопцям, які загинули у війні за Україну.