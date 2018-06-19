У Львові 75-річний чоловік випав з вікна сьомого поверху

У Шевченківський відділ поліції 18 червня близько 6.50 надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Шевченка у Львові з вікна випав чоловік, який від отриманих травм помер на місці події. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Поліцейські встановили, що загиблий – 75-річний львів’янин, який випав з вікна власної квартири, розташованої на сьомому поверсі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою «самогубство») Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.