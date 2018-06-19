Руїни львівського Високого замку відреставрують за більш ніж 10 млн грн.

Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради планує цього року відреставрувати та законсервувати руїни Високого замку. Сьогодні, 19 червня, через систему Prozorro у торгах на виконання робіт перемогло ТЗОВ “АРКА-ПІК”. Запропонована вартість робіт – 10,6 млн грн. Наразі переможець торгів очікує на рішення управління охорони історичного середовища та укладання договору.

«Ми маємо детально перевірити усі подані фірмою на тендер документи і тільки після того ухвалимо рішення про укладання договору», – прокоментувала «Львівській газеті» начальниця управління охороні історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Згідно з проектом реставрації на рештках Високого замку планують зробити консервацію частини стіни, яка збереглась, і частково доповнити її, відтворивши ще одну бійницю додатково до збереженої. Окрім цього, поблизу пам’ятки зроблять спеціальну дерев’яну терасу, яка буде пристосована для оглядин стіни.

У міській раді кажуть, що разом з роботами безпосередньо на пам’ятці планують укріпити схил і впорядкувати саму площу. Робитимуть благоустрій так, щоб тут було зручно проводити час львів’янам і туристам. У планах також поставити макет, який показуватиме, як міг виглядати замок, що колись стояв на цьому місці.

Що цікаво, минулого року ТЗОВ “АРКА-ПІК” вже вигравало тендер на реставрацію та консервацію руїн Високого замку. Щоправда, зробити усі роботи повинні були за трохи більше 5 млн грн., що вдвічі менше, аніж нинішня ціна. 5 млн 438 тис – такою була сума, за яку фірма погодилась виконати роботи на торішніх торгах, які відбулись 25 липня 2017 року.

«Торік роботи так і не розпочали. Спершу ми довго чекали на дозвіл на початок робіт від Інспекції держархбудконтролю з Києва. Отримали його дуже пізно і вже не було часу на проведення робіт. Окрім цього, після того як підрядник детально ознайомився з документацією, офіційно відмовився від виконання робіт через те, не враховані певні роботи і занижена ціна матеріалів та оплати праці», – пояснила «Львівській газеті» Лілія Онищенко.