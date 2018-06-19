Пацієнти зможуть перевіряти, чи потрібно платити за виписані їм ліки

Сьогодні, 19 червня, Міністерство охорони здоров’я презентувало новий модуль безкоштовного мобільного додатка «Ліки Контроль», що дозволить пацієнтам перевірити наявність призначених лікарем препаратів у Національному переліку основних лікарських засобів.

Національний перелік – це короткий перелік основних безпечних препаратів з доведеною ефективністю, якими лікують найпоширеніші захворювання в Україні. Ліки, що входять у Нацперелік, гарантовані державою, тобто їх отримують пацієнти безоплатно під час лікування у стаціонарі.

«Кожен пацієнт має усвідомлювати, які ліки йому гарантує держава. Він має отримати їх у повному обсязі на увесь курс лікування. Кожен лікар у лікарні знає, що є в короткому списку ліків, якими він може лікувати свого пацієнта. Завдяки новому модулю у програмі Ліки Контроль пацієнти зможуть дізнатися, які препарати їм гарантують безплатно, і з’ясувати, чи не забули про них сказати у лікарні», – зазначив заступник Міністра охорони здоров’я Роман Ілик.

Додаток «Ліки Контроль» – це інструмент, що сприяє дотриманню прав пацієнтів на забезпечення безкоштовними ліками у лікарнях. Крім того, додаток допомагає дізнатися усі подробиці про потрібні ліки відразу біля аптечного віконця чи в кабінеті лікаря. Пацієнти зможуть:

перевірити, чи входять потрібні пацієнту препарати у програму «Доступні ліки» та до Нацпереліку;

знайти дешевші, проте настільки ж ефективні аналоги ліків;

ознайомитися з офіційними інструкціями застосування препаратів;

перевірити ліки візуально на предмет підробки.

Завантажити цей додаток для смартфону можна у версіях для Android та iOS за посиланням.

«Наша підтримка впровадження Нацпереліку буде продовжуватися: зокрема, плануємо найближчим часом закінчити розробку автоматизованої електронної скарги в разі, якщо пацієнт не отримав у лікарні ліки, що входять у Нацперелік. Ця скарга буде адресуватися головному лікарю закладу та місцевому департаменту охорони здоров’я з копією на МОЗ, і дозволить пацієнту з мінімумом зусиль захистити своє право на безоплатне лікування. Наразі цей зразок скарги є доступним для завантаження як із сайтів про Нацперелік та Ліки Контроль, так і з самого додатку Ліки Контроль», – розповіла Вікторія Тимошевська, директор Програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження».

Довідково. За даними загальнонаціонального дослідження «Індекс Здоров’я. Україна», 2017 року кожен пацієнт під час лікування у стаціонарі в середньому витратив 2 468 грн. Це становить 52,5% доходу середньостатистичної сім’ї, тож є значним фінансовим тягарем. Кожен четвертий пацієнт узагалі відмовлявся від госпіталізації через нестачу коштів, а близько 60% респондентів зазначили, що мали проблеми з оплатою ліків і товарів медичного призначення під час госпіталізації. Гарантовані державою ліки, включені в Нацперелік, покликані зменшити фінансовий тягар на лікування у стаціонарі та зробити їх більш доступним для громадян.

Сервіс Ліки Контроль розробляла ГО «Ліки Контроль» за сприяння Міжнародного фонду «Відродження».

Аби пацієнти більше знали про Нацперелік, від сьогодні також працюватиме окремий сайт natsperelik.com.ua. Найближчим часом у лікарнях також з’являться інформаційні плакати.