Національний музей запрошує на виставку скульптури та живопису

У середу, 20 червня, в Національному музеї у Львові ім. А.Шептицького відкриють виставки скульптури Валерія Пирогова та живопису Володимира Луцика «Форма кольору».

«Чуття і тактовність, відношення з любов’ю до усього, чим наповнене життя людини, дозволяють скульпторові Валерієві Пирогову одухотворювати найпростіший пластичний сюжет, показуючи природну красу у повсякденні. А двовимірність простору, вишукане використання кольору, не зміненого тіньовими ефектами, спрощення зображення, тло з імітацією тиньку на поверхні старої стіни, мов позначеної столітньою дією сонця, вітру і пилу, –– характерні прикмети малярського почерку живописця Володимира Луцика», – зазначено в анотації до виставки.

Початок виставки – о 17.00.