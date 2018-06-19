На Самбірщині пройдуть антитерористичні навчання СБУ

Під час навчань на окремих територіях також можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей і транспорту

20-22 червня на Львівщині СБУ проводитиме планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання, що відбуватимуться у кількох локаціях Самбірського району та низці населених пунктів області, – повідомляє Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах наближених до реальних, що передбачає залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців. У рамках навчання на окремих територіях також можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей та транспортних засобів.

Управління СБУ у Львівській області закликає краян зберігати спокій у зв’язку із ймовірним зосередженням військових та спецпризначенців, а також просить громадян належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців (перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей, можливе тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів тощо). Наголошуємо, що всі ці дії відбуватимуться у рамках чинного законодавства.

У випадку виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб і транспортних засобів просимо невідкладно повідомити про це на гарячу лінію УСБУ (032) 261-61-43 або спецлінію поліції 102.